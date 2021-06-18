شكرا لقرائتكم خبر عن نهى صالح تصور فيلم "200 جنيه" مع إسعاد يونس والمخرج محمد أمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة الشابة نهى صالح تصوير مشاهدها فى فيلم "200 جنيه" للمخرج محمد أمين، حيث انضمت إلى أسرة العمل مؤخراً لتجسيد شخصية ابنة أخت الفنانة إسعاد يونس وتمر بالعديد من المواقف خلال الأحداث التى تدور فى إطار شعبى، حيث استكمل مخرج العمل تصوير المشاهد هذا الأسبوع بعد انتهائه من فيلمه "المحكمة".

فيلم "200 جنيه" تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين ويعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم إسعاد يونس، هانى رمزى، ليلى علوى، عمرو عبد الجليل، خالد الصاوى، أحمد رزق، محمد فراج، آسر ياسين، ملك قورة، مى سليم، أحمد السعدنى، دينا فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه حول ورقة الـ 200 جنيه، وكيف تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية.



نهى صالح

وتشارك نهى صالح في بطولة فيلم "ليلة العيد" تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، وتجسد فيه شخصية سيدة فقيرة تحت خط الفقر وتعيش في الحارة وتعانى من قهر زوجها، ويشارك فى بطولة العمل يسرا، سميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، عبير صبرى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح.

يذكر أن نهى صالح شارك فى مسلسل "بنت السلطان" فى رمضان الماضى، بطولة روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدى، سوسن بدر، ندا موسى، محمد مهران، بيومى فؤاد، محمود حجازى، نانسى صلاح، حسن أبو الروس، محمد أوتاكا، أيمن عزب، مروى الأزلى، رانيا ملاح، حسن عيد، غرام سعد، وتأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.