شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم Dune بمهرجان فينيسيا السينمائى سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعرض فيلم Dune للمخرج دينيس فيلنوف لأول مرة خلال فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى رقم 78 يوم 3 سبتمبر المقبل، قبل طرحه فى دور العرض السينمائية العالمية، وذلك وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "screendaily".

فيلم Dune من إنتاج شركتى Warner Bros وLegendary Pictures، شارك المخرج الفرنسى الكندى دينيس فيلنوف فى مهرجان فينيسيا السينمائى آخر مرة خلال عام 2016 بفيلم Arrival.

الفيلم من بطولة تيموثى شالاميت فى دور بول أتريديس، وزنديا، الفيلم يستند إلى رواية عام 1965 التى كتبها فرانك هربرت.

يشمل طاقم الممثلين أيضًا ريبيكا فيرجسون وأوسكار إسحاق وجوش برولين وستيلان سكارسجارد وديف باوتيستا وشارون دنكان بروستر وستيفن ماكينلي هندرسون وتشانج تشين وديفيد داستمالشيان وشارلوت رامبلينج وجيسون موموا وخافيير بارديم.

ومن المقرر طرح فيلم Dune بـ دور العرض حول العالم، في 15 سبتمبر المقبل، بالإضافة على طرحه على أحدى منصات البث، في نفس التوقيت، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "screendaily".

ويدور فيلم "Dune" حول رحلة أسطورية مشحونة عاطفيًا، الذى يحكى قصة بول أتريديس، شاب لامع وموهوب ولد في مصير عظيم يتجاوز فهمه، الذى يجب أن يسافر إلى أخطر كوكب في الكون لضمان مستقبل عائلته وشعبه، وبينما تنفجر القوى الخبيثة في صراع حول الإمداد الحصري للكوكب لأغلى مورد في الوجود، وهى سلعة قادرة على إطلاق العنان لأكبر الإمكانات البشرية، فقط أولئك الذين يمكنهم التغلب على خوفهم هم الذين سيبقون على قيد الحياة.