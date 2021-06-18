شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بدير عن تكريمه بمهرجان الإسماعيلية: التكريم بيسعد أى فنان وبيخليه فخور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم أحمد بدير عن سعادته بتكريمه من مهرجان الإسماعيلية، خلال لقائه مع الزميل علي الكشوطي على تليفزيون الخليج 365، على هامش فعاليات مهرجان الإسماعيلية.

وقال أحمد بدير: "شرف ليا إنى أتكرم من مهرجان الإسماعيلية وسعيد جدا بهذا التكريم، والتكريم بيسعد أى فنان و بيحس أنه فخور، وإن رحلته ومشواره عمل نتائج وقد أى تعب وأنه مصمم أكتر أنه يكمل و يتعب، وأى فنان مصرى يوصل للعالمية بعتبره محمد صلاح الفن".

وعن ردود الفعل على دوره فى مسلسل "بين السما والأرض"، الذى عرض فى رمضان الماضى، قال: "ردود الأفعال أسعدتنى جدا ومشهد وفاتى كان صعب أوى وأن إزاى أوصل اللحظة دى وماندو العدل مخرج عبقرى".

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومى للسينما سنويا بمحافظة الإسماعيلية، ويقام هذا العام مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف وجميع المشاركين بالمهرجان.

يعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وأول المهرجانات العربية التى تتخصص فى الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته فى عام 1991.