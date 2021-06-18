هذا ما قاله حمادة هلال عن حفل زفاف نجل مصطفى قمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه الفنان حمادة هلال، رسالة إلى صديقه الفنان مصطفى قمر بخصوص حفل زفاف نجله "إياد".

ونشر هلال، صورا وفيديو له من حفل الزفاف عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ألف مبروك أجمل عريس إياد مصطفى قمر.. ربنا يحفظك ويبارك في عمرك.. مصطفى يا حبيبي يا صاحبي عقبال تيام إن شاء الله، وكنت فرحان مع حبايبي نجومنا الجدعان".

وأقيم مساء الأربعاء، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حفل زفاف "إياد" نجل الفنان مصطفى قمر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، بينهم محمد حماقي، حميد الشاعري، إيهاب توفيق، جنات، تامر حسني، محمد نور، هشام عباس، حمادة هلال، هاني سلامة، إدوارد، محمد لطفي، عبير منير، محمد رجب.

يذكر أن إياد ظهر ضمن أحداث فيلم "قلب جريء" الذي عرض عام 2002، بطولة والده مصطفى قمر، والفنانة ياسمين عبدالعزيز، ومن إخراج محمد النجار.