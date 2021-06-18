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"مطبقين من إمبارح".. عبير صبري في كواليس"عودة الأب الضال"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة عبير صبري بصحبة الفنان بيومي فؤاد في كواليس تصوير مسلسلهما الدرامي الجديد "عودة الأب الضال".

ونشرت عبير، صورا لها من كواليس التصوير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الساعة تمانية الصبح، مطبقين من إمبارح، بنشتغل بقالنا ( ١٥ ) ساعة أنا وأستاذ بيومي والمخرج أحمد عبدالعال.. عودة الأب الضال".

مسلسل "عودة الأب الضال" يتم تصويره خلال الفترة الحالية وهو من تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال، في أولى تجاربه الإخراجية.

يشارك في بطولة المسلسل بيومي فؤاد، عبير صبري، إيمان السيد، خالد منصور، أميرة هاني، هاجر عفيفي، نور قدري، وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم سامح حسين ومحمد عبدالرحمن.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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