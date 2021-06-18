شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة المعتزلة نورا تحتفل بعيد ميلادها اليوم.. تعرف على مشوارها الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الفنانة المعتزلة نورا، اليوم الجمعة، بعيد ميلادها الـ67، حيث إنها من مواليد عام 1954، واسمها الحقيقى علوية مصطفى محمد قدرى وهى شقيقة الفنانة بوسى، وحصلت على درجة البكالوريوس من كلية التجارة، وبدأت نورا مشوارها الفنى وهى طفلة فى السينما، حيث شاركت فى فيلم "وفاء للأبد" عام 1962، وبعدها بعامين شاركت فى فيلم "لوكاندة الفردوس"، وفى عام 1965 قدمت أيضاً دوراً فى فيلم "الاعتراف" وفيلم "الليالى الطويلة" بعدها بثلاثة أعوام.



نورا

واستطاعت أن توفق بين دراستها الجامعية في كلية التجارة وبين احتراف الفن، ثم بدأت نجوميتها عام 1972 عندما قدمت "بيت من الرمال" وبعدها بثلاث سنوات شاركت هانى شاكر بطولة فيلم "هذا أحبه وهذا أريده"، وفى العام نفسه قدمت فيلم "يارب توبة" و"مضى قطار العمر" وشاركت في بطولة فيلم "عندما يسقط الجسد" و"كان وكان وكان" و"هكذا الايام" و"الحب فى طريق مسدود" والشياطين" و"المليونيرة النشالة" والمحفظة معايا" و"شقة وعروسة يارب" و"الندم" و"حياتي عذاب".



نورا

واصلت توهجها ونجاحها في الثمانينيات وقدمت أفلام "ضربة شمس" مع المخرج ​محمد خان​ نور الشريف والذى تعاونت معه أيضاً في "الغيرة القاتلة" و"العار" و"أجراس الخطر" و"جرى الوحوش"، وظهرت معه كضيفة شرف فى فيلم "زمن حاتم زهران" و"الفتى الشرير"، وشاركت مع عادل إمام بطولة "غاوى مشاكل" و"عنتر شايل سيفه"، ومع ​محمود عبد العزيز​ شاركت فى أفلام "ولكن شيئاً ما يبقى" و"الكيف"، ومن أفلامها أيضاً "الأبالسة" و"لن أغفر أبداً" و"دعوة خاصة جداً" و"حادي بادي" و"أرملة رجل حي"، وكان آخر أفلامها في عام 1993 هو "الهاربان".



نورا ونور الشري فى فيلم العار

وفى الدراما التليفزيونية قدمت مسلسلات، و"أبداً لم يكن حباً" و"الرحاية" و"بنات زينب" و"هذا الرجل" و"عطشان يا صبايا" و"وأدرك شهريار الصباح" و"امرأة مختلفة" و"مسافرون"، ولها مشاركات مسرحية أيضاً مثل "المليم بأربعة" و"مين ميحبش زوبة" و"لوكاندة الفردوس"، و"سبعة وجوه للحقيقة" الذى كان آخر أعمالها التليفزيونية.



الفنانة نورا

قررت نورا اعتزال الفن في عز نجوميتها حيث روت الممثلة ​عفاف شعيب​ أنهما كانتا في منزل نورا، وبعد أن استمعت للآية الكريمة (وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين.. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين) فدخلت في نوبة بكاء قبل أن تقرر الاعتزال في هذه اللحظة وارتداء الحجاب.



نورا بعد اعتنزالها الفن

تزوجت نورا من الفنان حاتم ذو الفقار بعد قصة حب جمعتهما في فيلم "عنتر شايل سيفه"، لكن سرعان ما انفصلا بعد دخول الفنان حاتم ذو الفقار السجن، ثم تزوجت للمرة الثانية بداية التسعينيات من أحد رجال الأعمال، وانفصلا أيضاً بسبب خلافات عائلية.