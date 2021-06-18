كيف ظهرت اليسا في حفلها بالرياض في اول اطلالة بعد عملية التجميل؟.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 18 يونيو 2021 02:43 صباحاً - فاجأت الفنانة اللبنانية إليسا جمهورها بأول ظهور لها بعد عملية التجميل التي خضعت لها، بعدما نشرت مؤخرا صورة وثقت اختلاف ملامح وجهها.

وظهرت إليسا في حفل الرياض بوجه مشدود وشفاه ممتلئة بعد حقن البوتوكس وبعض الرتوش التجميلية التي خضعت لها، وبدا ذلك واضحا من خلال تغيّر رسمة حاجبيها مع شكل عينيها.

وأطلّت إليسا في فندق فور سيزنز الرياض Four Seasons Hotel Riyadh، بفستان من مجموعة Elie Saab للأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2021، تميّز بقصّة الـV عند منطقة الصدر، أكمامه الشفافة والحزام العريض الذي حدّد خصرها، كما اتّسم أيضا بالزخرفات المطرّزة بالحبيبات البرّاقة، كذلك اعتمدت تحت الفستان توبا من دون أكتاف باللون الأسود، واكتمل لوكها بأقراط طويلة.

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لقطات لملكة الاحساس #اليسا

من حفل الليلة 📸@elissakh @GEA_SA @Enjoy_Saudi @FannBoxApp @Dhahia_juiceksa pic.twitter.com/KNm6RsmPkT — 🎶RotanaMusic (@RotanaMusic) June 17, 2021

وتباينت تعليقات الجمهور بين مؤيد لشكل إليسا الجديد في أول ظهور لها بحفلها في السعودية، وبين معارض لفكرة عمليات التجميل وتغيير ملامح الوجه، مشيرين إلى أن الفنانين العرب لا يحبذون فكرة تقبل العمر بعكس بعض النجمات العالميات.

وقال آخرون إن عملية التجميل التي خضعت لها إليسا مؤخرا، أعادت للجمهور صورتها في بداية مسيرتها الفنية، وكتب أحد المعلقين تغريدة: “ياناس اليسا 2007 هذه”.

وتصدر هاشتاغ “إليسا في الرياض” قائمة الأعلى تداولا في السعودية، وعدد من الدول العربية، وعبر الجمهور من خلال الهاشتاغ عن اشتياقهم الكبير لعودة إليسا للحفلات بعد تجميد الحركة الفنية فترة طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا.