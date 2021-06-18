هل تستطيعون معرفة هوية هذا الطفل الجميل ؟.. من أشهر نجوم الفن في مصر

كتب امير فتحي في الجمعة 18 يونيو 2021 02:43 صباحاً - تداولت مجموعة من الحسابات علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان مصري شهير، حيث كان طفلاً، وكان يبلغ من العمر 6 سنوات علي الاكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصور بشكلٍ لافت، حيث أشاد المتابعون ببرائته ووسامته.

أنه الفنان الشاب “كريم محمود عبد العزيز” الذي استعاد ذكريات طفولته وقام بنشر عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة قديمة له من أيام الطفولة، ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا ومئات من الإعجابات من قبل متابعيه.

صورة نادرة من طفولة الفنان الشاب ” كريم محمود عبد العزيز “

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«كريم» هو الابن الأصغر للفنان الراحل محمود عبد العزيز، وبدأ مسيرته الفنية في سن صغير بفيلم «البحر بيضحك ليه» عام 1995 وهو ابن الـ10 سنوات وقتها.

تقاضى أول أجر له بعد مشاركته في فيلم «الناظر» وكان 600 جنيه، ورسب في امتحان التاريخ في المرحلة الإعدادية، بسبب مشاركته في مسلسل «رجل من زمن العولمة» مع الفنان القدير صلاح السعدني.، كما أنه لا يحب الأماكن المغلقة ولا ركوب «الأسانسير».

وروج الفنان كريم محمود عبد العزيز، لفيلمه السينمائي الجديد “موسى” والذي من المقرر طرحه قريبا بدور العرض، ونشر كريم، صورة له من الفيلم، عبر حسابه بإنستجرام، وعلّق: “مالقيتش لحم ودم أصاحبه، قررت اصاحب كومة حديد.. فيلم موسى.. أقوى من الحديد.. صيف ٢٠٢١ “.

“فيلم موسى” من إنتاج شركات الإنتاج سينرجي فليمز، ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، باستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية.

العمل بطولة ‏كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، صلاح عبدالله، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي وغيرهم، من إخراج بيتر ميمي، ‏وتدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي.

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