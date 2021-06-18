خالد سامي يمسك يد زوجته.. تطورات مبشرة في حالة الفنان السعودي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت الحالة الصحية للفنان السعودي خالد سامي، تطورات مبشرة بعد أن قالت زوجته عايدة العتيبي إن حالته مستقرة، وأبدى تجاوباً معها الثلاثاء.

وقالت زوجة الفنان خالد سامي، إنها طلبت من زوجها أن يمسك يدها، الثلاثاء، ففعل، في إشارة تدل على أنه كان يسمعها.

وقالت العتيبي: “لا يزال في غيبوبة منذ 14 يوماً، تعرض خلالها إلى توقف القلب لمدة 21 ثانية، وتم إنعاشه 5 مرات”.





أما عن نتائج الفحوصات التي أُجريت له مؤخراً ، فأوضحت لصحف محلية، أن كلها أثبتت سلامة المخ، ولا يوجد سبب واضح لانتكاس صحته، قائلة: “أستبعد أن يكون السبب نفسياً، فزوجي يحب الحياة، وكان دائماً متفائلاً، كما كان يخطط للسفر بعد شفائه”.





وأضافت أن عملية زراعة الكلية كانت من المقرر أن تجرى في شهر رمضان، إلا أن حالة خالد سامي الصحية غير المستقرة أخرت العملية، لأن قلة الحركة وعدم الرياضة ساهما في ضعف العضلات ولم يتحمل جسده”.