باسل أحمد يودع محبيه.. رحيل الفنان البحريني بعد صراع مع المرض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي الفنان البحريني باسل أحمد، الخميس، بعد صراع طويل مع مرض الفشل الكلوي، ما استدعى نقله مؤخراً إلى غرفة العناية المركزة.

وكانت الفنانة البحرينية أميرة محمد أول من أعلنت عن وفاة الراحل عبر حسابها على "أنستقرام"، معربة عن حزنها الشديد وقدمت خالص التعازي لأهله وذويه والوسط الفني البحريني والخليجي الذي فقد أحد أعمدته الفنية.





من جانبها نشرت الفنانة هيفاء حسين عبر "أنستقرام" صورة الراحل وكتبت معلقة: "لا حول ولا قوة إلا بالله، صاحب الصوت المميز الفنان البحريني باسل أحمد في ذمة الله، خالص التعازي للوسط الفني وعائلته الكريمة.. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته".





كما نعت الممثلة البحرينية ​أميرة محمد زميلها​ باسل أحمد من خلال منشور على صفحتها، أعربت فيه عن حزنها الشديد، وتقديمها التعازي الحارة لعائلة الفقيد.



يُذكر أن باسل أحمد له الكثير من الأعمال الفنية الغنائية، كما شارك بوضع صوته على بعض شارات المسلسلات، بينها أعمال: "البيت العود"، "فرجان لول"، و"ملفى الاياويد".

