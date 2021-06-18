شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يزف ابنه إياد وعروسته بـ"الدف": صلوا على النبى وباركولى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم مصطفى قمر، عن سعادته الكبيرة بزفاف ابنه "إياد" بحضور أصدقائه من الوسط الفنى خارجه، مؤكدا أيضا أنه سعيد بحضور أجدع الصحاب والحبايب.

ونشر مصطفى قمر، لقطات من حفل الزفاف، عبر حسابه على إنستجرام، حيث ظهر وهو يضرب الدف فى زفاف ابنه، صحبها بتعليق: "الحمد لله زفيت ابنى على عروسته، وبحضور أجدع الصحاب والحبايب، صلوا على سيدنا النبى وباركولى".





واحتفل النجم مصطفى قمر بزفاف ابنه الأكبر إياد، بأحد الفنادق الكبرى فى القاهرة، مساء أمس الأربعاء، وذلك بحضور الأهل وأقارب العروسين، وكذلك حضور عدد من نجوم الفن والغناء، وعلى رأسهم محمد حماقى، هشام عباس، هانى سلامة، محمد رجب، إيهاب توفيق، حميد الشاعرى، حمادة هلال، مدحت صالح، جنات، محمد لطفى، إدوارد، محمد نور، مجدى كامل، مها أحمد، لقاء سويدان، عبير منير، الموزع توما.

وشهد الحفل غناء مصطفى قمر أغنية "السود عيونه" بمشاركة الفنانين الذين حضروا الحفل، كما غنى أغنية "أصحاب ولا بيزنس" بمشاركة هانى سلامة وذلك بعد 20 سنة من تقديمها فى الفيلم الذى جمعهما وحمل نفس الاسم، كما غنى حماقى عددا من أغانيه الشهيرة مثل "أجمل يوم" و"واحدة واحدة"، وحرص النجوم الحاضرين على الغناء ومشاركة صديقهم مصطفى.



مصطفى قمر خلال حفل الزفاف



مصطفى قمر يحتفل بزفاف ابنه