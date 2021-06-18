شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى فؤاد تعتذر عن دخولها تيك توك: كان هدفى الضحك والهزار ولم تقصد الإساءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الفنانة نجوى فؤاد، على ما تعرضت له من هجوم من قبل جمهور مواقع التواصل الاجتماعى بعد دخولها "تيك توك"، قائلة: "هدفى منه هو الضحك والهزار ولم تقصد أبدا الإساءة لأى شخص، وبعد ما نشرت الفيديو لقيت حملة انتقادات وتأييد وقررت اعتذر".

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه مساء DMC المذاع على قناة DMC: " كان قصدي إننا عايزين نضحك، وكورونا دمرتنا وقعدتنا في البيت 48 ساعة مش 24 ساعة في اليوم"، لافتة إلى أنها لم تكرر تجربتها على الموقع مرة أخرى بسبب غضب الجمهور، وقدمت اعتذارها للجمهور، وسوف تقوم بالتواصل مع جمهورها عن طريق السوشيال ميديا.

وتابعت: "سأحرص على التواصل مع جمهورى عبر السوشيال ميديا، لأن هناك أشخاصا رددوا شائعات تخص عدم قدرتى على الحركة خلال الفترة الماضية، وهو أمر غير حقيقي، ولكنى أعانى من مشكلات بسيطة في الفقرات القطنية، وتخضع لعلاج سينتهي خلال أيام".