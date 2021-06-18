شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشيخ عن ألبومه الجديد "وردة البيت": يضم 8 أغانى حزينة ومتنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المطرب طارق الشيخ لـ ”الخليج 365”، إنه من المقرر طرح ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "وردة البيت" خلال الشهر الحالى، موضحا أن الألبوم يضم حوالى 8 أغانى متنوعة ما بين الدراما والحزين.

وأضاف الشيخ أنه يتعاون فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين من ضمنهم عزيز الشافعى وأشرف البرنس وطه الحكيم وتامر حجاج، وعصام حجاج وكريم عبد الوهاب وسيد شعبان عبد الرحيم وأحمد أمين وسامح الكومى وفضل الراوى وصلاح مندى، ومحمد النجار وإسلام شيبسى.

وأكد الشيخ أن الألبوم تأجل أكثر من مرة بسبب كورونا، حيث كان من المفترض طرحه خلال العام الماضى، مشيرا إلى أنه خلال الفترة المقبلة، من المقرر أن يصور عدد من أغانى الألبوم على طريقىة الفيديو كليب، وهو الآن فى مرحلة اختيارها.

وكانت آخر أغانى طارق الشيخ أغنية "بسعر السوق" التى قدمها "ديو" مع المطرب أحمد موزة وحققت نجاحا كبيرا، وتخطت حاجز 3 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".