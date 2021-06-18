شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة 5 آلاف جنيه باسم الراحل سمير سيف بمسابقة الطلبة بمهرجان الإسماعيلية السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الدكتور سمير فرج، مدير عام مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة، جائزة لأفضل فيلم مشارك بمسابقة الطلبة فى دورته الـ22 والتى يرأسها الناقد السينمائى عصام زكريا إهداء لاسم المخرج الراحل سمير سيف بقيمة 5 آلاف جنيه، إحياء لذكراه وتقديرا للدور الكبير الذى لعبه الراحل فى إثراء صناعة السينما.

يذكر أن الراحل سمير سيف ولد فى يوم 23 أكتوبر 1947 فى محافظة القاهرة. وبدأ الراحل سمير سيف مشواره السينمائى بالعمل كمساعد مخرج مع العديد من كبار مخرجى السينما أمثال "شادى عبد السلام، يوسف شاهين، حسن الإمام".

وفى عام 1976 قدم أول أفلامه كمخرج وهو فيلم "دائرة الانتقام" للفنان نور الشريف، وقام بالتأليف وكتابة السيناريو لعدد من الأفلام منها "المشبوه، عيش الغراب، المطارد، دائرة الانتقام، لهيب الانتقام.

ومن اشهر أعماله فى الاخراج السينمائى "المشبوه، شمس الزناتى، معالى الوزير، النمر والانثى، احترس من الخط، الراقصة والسياسى، الشيطانة التى أحبتني، المولد، آخر الرجال المحترمين، الهلفوت، غريب فى بيتي".

جدير بالذكر أن الدكتور سمير فرج له باع طويل فى المجال السينمائى ليس فى التصوير فقط بل وفى الإنتاج والتدريس، حيث قام بتصوير وإنتاج أكثر من 150 فيلما وعملا فنيا مع كبار النجوم والجيل الجديد.

عمل فرج كمحاضر فى الدراسات السينمائية بالعديد من المؤسسات الثقافية الرسمية والخاصة، وعضو لجنة تحكيم جوائز الثقافة للإبداع الفنى والتصوير الفوتوغرافى عام 2000، كما شغل رئاسة لجنة تحكيم جوائز وزارة الثقافة للإبداع الفنى فى الخدع السينمائية عام 2002، وعضو لجنة تحكيم الأفلام التسجيلية والروائية القصير بمهرجان الفيلم الروائى 2001، وشارك فى عضوية لجنة تحكيم الفيلم الروائى العربى بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى عام 2007، كما عمل استشارى إضاءة وتصوير براديو وتلفزيون العرب من عام 1995 وحتى عام 2000، ثم رئيس جهاز السينما من عام 2012 حتى نهاية أكتوبر 2014، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة السينما من 2013 وأستاذا ومحاضرا فى عدد من الأكاديميات.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسى وتقام دورته الـ 22 هذا العام فى الفترة من 16 وحتى 22 يونيو الحالى تحت رئاسة الناقد السينمائى عصام زكريا، ويقام هذا العام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف وجميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وأول المهرجانات العربية التى تتخصص فى الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته فى عام 1991.