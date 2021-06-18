شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أحمد بدير فى الدورة الـ22 لمهرجان الإسماعيلية السينمائى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة فى دورته الـ22 ندوة خاصة لتكريم النجم الكبير أحمد بدير، عن مشواره السينمائى بشكل عام ومسيرته الفنية الممتدة مساء أمس الخميس، وأدار الندوة الناقد الفنى سيد محمود الذى تحدث عن خطوات بدير السينمائية والدرامية والنجاحات التى حققها بشكل عام.

من جانبه، أعرب الفنان أحمد بدير عن سعادته بالتكريم من مهرجان بحجم مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة، مشيرا إلى أن أول مرة وقف فيها أمام الكاميرا كانت مع المخرج الكبير يوسف شاهين، حيث امتد التعاون معه فى أكثر من عمل بمشاهدة بسيطة، إلى أن استعان به فى دور بفيلم "سكوت هنصور".

وأوضح بدير أنه منذ بدايته يقدم اللون الكوميدى، لكنه فى الوقت نفسه يبحث عن اللقطات الإنسانية والتراجيدى، مشيرا إلى أن النقلة الكبيرة كانت على يد المخرج الراحل يحيى العلمى فى مسلسل "الزينى بركات".

وأضاف بدير أن المخرج يحيى العلمى واجه انتقادات وهجوما من الصحف بسبب الاستعانة به، لكن العلمى أصر عليه، مؤكدا أن الجمهور تفاعل معه فى الشارع، وكانت نقلة له فى تقديم أعمال جادة ومختلفة مثل "عالرصيف"، و"بطل من ورق" وغيرها.

بدوره أشاد الناقد السينمائى الأمير أباظة بتكريم النجم الكبير أحمد بدير فى مهرجان الإسماعيلية عن سائر الأدوار التى قدمها أحمد بدير بشكل عام فى الفترة الأخيرة، خاصة أنها لم تكن بقوة أعمال مثل الزينى بركات وغيرها، وجاء رد بدير بأنه قدم العديد من الأعمال والألوان الفنية المختلفة، وأنه ممثل يتلون حسب طبيعة الدور الذى يقدم له وفى النهاية هو محكوم بسيناريو محدد.

وقدم السيناريست محمد الباسوسى، رئيس المركز القومى للسينما، الشكر للفنان أحمد بدير على تواجده فى مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى، وأنه من الفنانين الداعمين جدا للشباب وأنه لم يعارض أو يرفض أى فكرة جديدة تعرض علية لأنه مقتنع بتواصل الأجيال وضرورية أن يتفاعل جيل الكبار مع أصحاب الخبرة لذلك جاء تكريم مهرجان الاسماعيلية.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي وتقام دورته الـ 22 هذا العام فى الفترة من 16 وحتى 22 يونيو الحالى تحت رئاسة الناقد السينمائى عصام زكريا، ويقام هذا العام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف وجميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وأول المهرجانات العربية التى تتخصص فى الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته فى عام 1991.