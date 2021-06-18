تطورات الحالة الصحية لـ نهال عنبر بعد إجراء منظار في المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة نهال عنبر، عن تطورات حالتها الصحية، بعد إجراءها منظار في المعدة.

ونشرت نهال، صورة لها بصحبة نجلها المخرج حسام الحسيني، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "النهاردة عملت منظار في المعدة.. الحمد لله طلعت شوية إلتهابات بسيطة في المعدة، وكتبلي علاج ليها.. بشكر الدكتور أحمد مؤنس جدًا، الحقيقة إيده خفيفة وشاطر جدا ومحستش بتعب أثناء المنظار".

جدير بالذكر أن نهال عنبر شاركت في الموسم الرمضاني المنقضي بمسلسل "الطاووس" بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبدالغني، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، خالد عليش، عابد عناني، مهند حسني، أحمد إمام، حليم، فرح الزاهد، دانا حمدان، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.