نسرين طافش في المالديف وأحمد السقا بالأبيض والأسود.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

رحمة حسن

نشرت الفنانة رحمة حسن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

غادة عبدالرازق

نشرت الفنانة غادة عبدالرازق، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها.

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي ترتدي نظارة شمس.

أحمد السقا

نشر الفنان أحمد السقا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له بتطبيق الأبيض والأسود.

نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية بجزر المالديف.

مي سليم

نشرت الفنانة الأردنية مي سليم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة جذابة.

نهال عنبر

نشرت الفنانة نهال عنبر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من كواليس أحد البرامج.

شام الذهبي

نشرت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها.

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة.