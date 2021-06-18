الإسماعيلية السينمائي.. أحمد بدير يتحدث عن أول مشهد له مع يوسف شاهين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان القدير أحمد بدير في ندوة تكريمه على هامش فعاليات الدورة 22 من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، عن علاقته بالمخرج الراحل يوسف شاهين وأول مشهد جمعه به.

وقال بدير، إن أول مشهد جمعه بالراحل يوسف شاهين قدمه خلال فترة إجازته فترة التجنيد بالجيش، بعدما اتصل به مدير الإنتاج حسام علي، وطلب منه التوجه لمقابلة يوسف شاهين بأستوديو مصر.

وأشار، أنه توجه إلى أستوديو مصر ومعه أحد أصدقائه ويدعى "فرجاني" وارتديا ملابس الشخصية لتقديم الدور، وعندما قال شاهين "أكشن" لبدء التمثيل.. شعر بالخوف بسبب صديقه فرجاني الذي لا يجيد التمثيل.

وأضاف: "كنت خايف إن تضيع الفرصة لدخول عالم السينما، ولكني فوجئت بأن أداء (فرجاني) أفضل مني، ولقيت يوسف شاهين بيقولي (خليك طبيعي زي فرجاني ومثل كويس)".

مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي وتقام دورته الـ٢٢ هذا العام في الفترة من ١٦ وحتى ٢٢ يونيو الجاري تحت رئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا.

ويُقام هذا العام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف وجميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، إذ بدأت أولى دوراته في عام 1991.