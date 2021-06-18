صفية العمري: "الفنان لا يعتزل ولكن يُجبر على الاعتزال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قالت الفنانة الكبيرة صفية العمري في ندوة تكريمها على هامش فعاليات الدورة 22 من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة: "الفنان لا يعتزل، ولكنه يُجبر على الاعتزال وإقصاءه من المشهد يجعله مقهورًا، ورغبة منه في الصراخ يُعلن اعتزاله، لكن بداخله لا يعتزل ولدية قوة وطاقة وخبرة لسنوات طويلة".

وتابعت "العمري" خلال الندوة: "هناك الكثير من الفنانين الكبار الذين حصدوا جوائز عن مشهد واحد فقط شاركوا به في أعمالهم وذلك لخبرتهم وموهبتهم الكبيرة".

وأضافت: "أشعر بالقهر، حينما يُعرض عليا عمل سخيف، فهذا أمر يغضبني للغاية، فـ كيف عُرض هذا العمل عليا بعد تاريخي الطويل، والأعمال الهامة التي قدمتها، فأرفضه مهما كانت الإغراءات المادية، حتى لو يدفعون لي مليون جنيهًا مقابل الكلمة الواحدة، فلن أتنازل مهما وصل بي الأمر".

وانطلقت ندوة تكريم الفنانة الكبيرة صفية العمري، مساء الخميس، عقب انتهاء عرض فيلمها "كان لك معايا"، ضمن فعاليات الدورة 22 من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة. ويدير الندوة الناقد الفني طارق الشناوي.

ووصف الشناوي، صفية العمري بالأيقونة وأوضح أن أجمل أنواع البلح كان باسم صفية العمري، وكان أغلى أنواع البلح في موسم رمضان، وكذلك أغلى ماركة سيارات كانت باسم صفية العمري ولهذا فهي أيقونة أثرت في الشارع.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي وتقام دورته الـ٢٢ هذا العام في الفترة من ١٦ وحتى ٢٢ يونيو الجاري تحت رئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا.

ويُقام هذا العام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف وجميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، إذ بدأت أولى دوراته في عام 1991.