فن ومشاهير

صور| أول ظهور لعلا غانم قبل حفل زفاف ابنتها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة ، عن إطلالتها في حفل زفاف ابنتها كاميليا الدفراوي، المقام اليوم الخميس بأحد الفنادق الكبرى.

ونشر مصفف الشعر كريم زناتي، صورًا لإطلالة علا غانم قبل حفل زفاف ابنتها، عبر حسابه على إنستجرام.

وكانت الفنانة علا غانم، ظهرت مؤخرًا في مصر بشكل مفاجئ لأول مرة منذ سفرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وغيابها تمامًا عن الأضواء.

"علا" ظهرت في مقطع فيديو نشره مصفف الشعر كريم زناتي، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، توجه خلاله الشكر له على مجهوده.

بينما كريم يصفف شعر علا غانم، خاطبته قائلة: "كريم أنت تجنن.. شكرًا ليك.. بقالي 4 سنين مش عارفة أظبط شعري.. رجعت بلدي تاني علشان أظبطه".

يشار إلى أن آخر أعمال علا غانم كان فيلم: "الفندق" مع: "محمد نجاتي، أحمد كرارة، وأحمد بدير"، ومسلسل: "ظل الرئيس" مع: "ياسر جلال، وهنا شيحة" عام 2017، كما عُرض لها فيلم: "خط الموت"، مع الفنان أحمد صلاح حسني في 2019.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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