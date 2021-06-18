بفيديو مسيء.. رقبة بيلي أيليش أمام على "مقصلة العنصرية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواجه مغنية البوب الأمريكية بيلي أيليش نيران الانتقاد، بعد ظهور فيديو عنصري لها مثير للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لموقع "يونلاد" الأمريكي، ظهرت أيليش في مقطع فيديو تسخر من اللكنة الأسيوية، وتتلعثم في نطق الكلمات بطريقة غريبة.

وانتشر الفيديو على موقع تيك توك، حيث نشر المستخدم @lcxvy مقطع الفيديو الذي يتضمن تفوه أيليش ببعض الكلمات المهينة والتي تستخدم لإهانة الأسيويين وتحديدًا الصينيين.





ودافع بعض معجبي المغنية عنها، من خلال الإشارة إلى قدم هذا الفيديو، واحتمالية كونها تبلغ من العمر 14 عامًا في ذلك الوقت، إلا أنه من الصعب أن نجزم بموعد نشر هذا الفيديو بدقة.

على الجانب الآخر، عبّر عدد من المعجبين عن إحباطهم وشعورهم بالخذلان بسبب فيديو أيليش حيث قال أحدهم: "لا يهم إذا كانت 14 عامًا أم لا، أو إذا كان مزحة أم لا، نحن لسنا حساسيين عندما نطالبها بتفسير موقفها".

وفسر البعض الفيديو بمتلازمة توريت، التي أعلنت أيليش إصابتها بها من فترة، وهو اضطراب مرضي يشتمل على حركات تكرارية وأصوات غير مرغوب بها لا يمكن السيطرة عليها، وحتى هذه اللحظة لم ترد "أيليش" على اتهامات العنصرية الموجهة إليها.



