شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يرقص على أغنية "عيش بشوقك" لـ تامر حسنى فى حفل زفاف نجل مصطفى قمر (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة لقاء سويدان فيديو من حفل زفاف إياد نجل الفنان مصطفى قمر، الذى أقيم أمس داخل أحد الفنادق الكبرى، وتفاعل عدد كبير من مستخدمى موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بعد أن قام النجم مدحت صالح بالرقص على أغنية "عيش بشوقك" مع النجم تامر حسنى الذى حرص على احياء إحدى فقرات حفل الزفاف بأجمل أغنياته، وحرص النجم مصطفى قمر على التصفيق ومشاركتهما الغناء.

كما دخل عدد من النجوم فى وصلة غناء، خلال حضورهم حفل زفاف ابن النجم مصطفى قمر، الذى أقيم أمس الأربعاء فى أحد الفنادق، وشارك في الغناء محمد حماقى و إيهاب توفيق و حمادة هلال و هشام عباس و محمد نور وتبادلا الرقص معا.



مصطفى قمر وايهاب توفيق وحماقى وادوارد

واحتفل النجم مصطفى قمر بزفاف ابنه الأكبر إياد، بأحد الفنادق الكبرى فى القاهرة، أمس الأربعاء، وذلك بحضور الأهل وأقارب العروسين، وكذلك حضور عدد من نجوم الفن والغناء، وعلى رأسهم محمد حماقى، هشام عباس، هانى سلامة، محمد رجب، إيهاب توفيق، حميد الشاعرى، حمادة هلال، مدحت صالح، جنات، محمد لطفى، إدوارد، محمد نور، مجدى كامل، مها أحمد، لقاء سويدان، عبير منير، الموزع توما.



مصطفى قمر بصحبة حماقى وايهاب توفيق وادوارد

وشهد الحفل غناء مصطفى قمر أغنية "السود عيونه" بمشاركة الفنانين الذين حضروا الحفل، كما غنى أغنية "أصحاب ولا بيزنس" بمشاركة هانى سلامة وذلك بعد 20 سنة من تقديمها فى الفيلم الذى جمعهما وحمل نفس الاسم، كما غنى حماقى عددا من أغانيه الشهيرة مثل "أجمل يوم" و"واحدة واحدة"، وحرص النجوم الحاضرين على الغناء ومشاركة صديقهم مصطفى.



مصطفى قمر يتوسط حماقى وهانى سلامة



مصطفى قمر وحماقى