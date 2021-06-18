شكرا لقرائتكم خبر عن كريم قاسم يحضر العرض الخاص لفيلم "عاش يا كابتن".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد العرض الخاص للفيلم الوثائقى الطويل "عاش يا كابتن" تفاعلا كبيرا من جانب الجمهور، وذلك بحضور مخرجة العمل مى زايد، والفنان كريم قاسم، والفنان عمرو القاضى وعدد من الصحفيين والنقاد.

وعقب العرض أعربت المخرجة مى زايد عن سعادتها بردود الفعل التى تلقتها على الفيلم، ووصول فكرته للجمهور الذى تفاعل معه سواء فى المشاهد السعيدة أو الحزينة، وتم التعايش مع الأبطال، كما تحدثت عن ظروف التصوير التى استغرقت وقت طويل، وكواليس العمل وظروف الأبطال.

الفيلم عرض مؤخرا بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وحصد من خلاله ثلاث جوائز وهم جائزة الهرم البرونزي، وجائزة إيزيس وجائزة الجمهور يوسف شريف رزق الله.

ويتزامن عرض الفيلم للجمهور العام فى القاهرة مع عرضه فى مهرجان شيفلد للسينما التسجيلية، حيث تم اختياره من قبل المهرجان ضمن خمسة أفلام يتم عرضها فى صالات العرض السينمائية فى مختلف المدن الإنجليزية التى تتضمن لندن، ليفربول، كامبريدج، ادنبرة، جلاسكو، برايتون، بيلفاست، كارديف.

كما يعرض لأول مرة بالصين من خلال مهرجان شنجهاى السينمائى الدولى ضمن البرنامج الخاص يالأفلام الوثائقية فى دورته الثالثة والعشرين.

يتتبع الفيلم على مدار 4 سنوات رحلة "زبيبة" الفتاة المصرية ذات الأربعة عشر عاماً، والتى تسعى لتحقيق حلمها فى أن تكون بطلة العالم فى رياضة رفع الأثقال، مثل ابنة مدربها نهلة رمضان بطلة العالم السابقة ورائدة اللعبة فى مصر والعالم العربى وأفريقيا، فتذهب للتدريب بشكل يومى تحت إشراف كابتن رمضان الذى أمضى أكثر من 20 عاما فى تدريب وتأهيل الفتيات لرياضة رفع الأثقال بشوارع مدينة الإسكندرية.

"عاش يا كابتن" من كتابة وإخراج وإنتاج مى زاید، ومونتاج سارة عبداالله، وتصویر محمد الحدیدي، وتصمیم شریط الصوت سمیر نبیل وبرایان دیربي، وموسیقى ماریان منترب، وقد عرض الفیلم فى مسابقة الأفلام الوثائقیة لمهرجان تورنتو السینمائى الدولى بكندا فى عرضه العالمى الأول، كما تم عرضه فى مهرجان دوك نیویورك "أكبر مهرجان للسینما الوثائقیة بالولایات المتحدة الأمریكیة" وحصل على جائزة الیمامة الذهبیة لأفضل فیلم فى مسابقة الأفلام الألمانية فى مهرجان دوك لایبزج بألمانیا "أقدم مهرجان للسينما الوثائقية فى العالم".