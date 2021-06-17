بعد الإحتفال بزفاف نجله الأكبر.. تعرف على العمر الحقيقي لمصطفى قمر.. لن تصدق!

كتب امير فتحي في الخميس 17 يونيو 2021 11:56 مساءً - احتفل النجم مصطفى قمر بزفاف نجله الأكبر «إياد»، أمس الأربعاء، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك بحضور الأهل وأقارب العروسين، وكذلك عدد من نجوم الفن والغناء، وعلى رأسهم تامر حسني محمد حماقى، هشام عباس، هانى سلامة، محمد رجب، إيهاب توفيق، حميد الشاعرى، حمادة هلال، مدحت صالح، جنات، محمد لطفى، إدوارد، محمد نور، مجدى كامل، مها أحمد، لقاء سويدان، عبير منير، الموزع توما.

يُذكر أن مصطفى قمر، تزوج مرتين الأولى من غادة عيسى التى أنجب منها ابنه الفنان الشاب تيام قمر وابنه الأكبر إياد قمر، ثم تزوج من غادة رزق التى انجبت له إبنته الصغري جودي، فيما يبلغ مصطفي قمر من العمر الـ 54 عامًا، حيث ولد في 22 سبتمبر من عام 1966م.

كان مصطفى قمر قد أخفى لفترة زوجته الثانى عن الجمهور منعًا لحدوث أي مشاكل بينه وبين زوجته الأولى، وصرح مصطفى قمر أنه يكن كل الحب والاحترام لزوجته الأولى، كما أن السيدة غادة رزق زوجته الثانية طالما كانت أكبر داعم له ولعمله، ولم يقم أيًا من أولاده بالتعليق على الأمر، بل اكتفى إياد قمر بنشر صورة لوالدته فقط تعبيرًا عن غضبه من الأمر.

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وشهد الحفل غناء مصطفى قمر أغنية “السود عيونه” بمشاركة الفنانين الذين حضروا الحفل، كما غنى أغنية “أصحاب ولا بيزنس” بمشاركة هانى سلامة وذلك بعد 20 سنة من تقديمها فى الفيلم الذى جمعهما وحمل نفس الاسم، كما غنى حماقى عددا من أغانيه الشهيرة مثل “أجمل يوم” و”واحدة واحدة”، وحرص النجوم الحاضرين على الغناء ومشاركة صديقهم مصطفى.

وأعرب مصطفى قمر منذ أيام عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها على أغنية “زحمة الأيام” التي قدمها مع نجوم جيله حميد الشاعرى وإيهاب توفيق وهشام عباس، وقال في تصريح صحفي خاص: “الحمد لله الأغنية ربنا كرمنا بيها وحققت نجاحا كبيرا وردود فعل جميلة شوفناها في كل مكان”.

وأضاف مصطفى قمر: “الأغنية حزينة لأنها مناسبة في الظروف الحالية والسبب الرئيسي الراحلين سامح العجمى وأشرف سالم، ومن الممكن أن نكرر التعاون مرة أخرى إذا أتت لنا فكرة أغنية جديدة مبهجة”، مؤكدًا أنه سيعمل على طرح أغنية سينجل وتكون أغنية مفرحة في فصل الصيف.

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