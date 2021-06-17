نجل علا رامي ينشر صورة لها من مشهد ساخن ويعلّق : “مفيش حاجة ممكن تكسرني”

كتب امير فتحي في الخميس 17 يونيو 2021 11:56 مساءً - أثار الممثل الشاب عمر خورشيد الجدل فى الساعات الماضية، بعدما نشر صورة من مشهد قبلة والدته الفنانة علا رامي مع الزعيم عادل إمام، من أحداث “فيلم حنفي الأبهة” الذى عرض قبل 30 عامًا، على حسابه الشخصى بموقع “فيسبوك“، مؤكدا أنه مثل هذه الصورة لا يمكن أن تذله أو تكسره، مقدمًا الشكر لوالدته الفنانة علا، على تربيته حتى وصل إلى ما عليه الآن.

حيث أعاد خورشيد نشر صورة قبلة ولدته مع عادل إمام، من تصوير الفيلم، صحبها بتعليق: “هو الناس بتتعامل معايا لى أن صورة زى دى ممكن تذلنى أو تكسرنى، فيلم حنفى الأبهة، إنتاج 1991 وتم عرضه بنفس السنة”.

وتابع : “شكرا يا والدتى يا حبيبتى إنك ربتينى وكبرتينى وخلتينى الإنسان اللى أنا عليه دلوقتى، ومفيش أى حاجة عملتها أو هتعمليها فى حياتك ممكن تضايقنى أو تكسرنى، بحبك أوى وربنا يحفظك ليا ويحفظك لجمهورك اللى بيحبك وتقديملهم فن أفضل وأعظم دايما”.

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ولاقت الصورة وتعليق «خورشيد» ردود أفعال متباينة من رواد مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، خاصة أن الفيلم مر عليه سنوات عديدة وأن هذا المشهد لم يتم تقديمه بطريقة مبتزله، كما عاب عليه البعض بعدم وجود ما يستعدى لنشر هذه الصورة وكتابة هذا التعليق.

علا رامي من مواليد 1959، وهي خريجة المعهد العالي للباليه، وتنتمي لأسرة فنية، إذ أن شقيقتها هي الفنانة سحر رامي. بدأت «علا» مشوارها الفني في سن الطفولة، واُشتهرت بأدوار الفتاة الرقيقة الجميلة.

جسدت الفنانة علا رامي خلال أحداث فيلم «حنفي الأبهة» شخصية منى شقيقة الضابط شريف والذي لعب دوره فاروق الفيشاوي، وكان يتولى إحدى قضايا السرقة التي يتورط فيها «حنفي» وقام بدوره عادل إمام.

يُذكر أن عمر خورشيد شارك فى عدد من الأعمال الفنية مثل فيلم “ما تيجى نرقص” مع يسرا وعزت أبو عوف وتامر هجرس، وفيلم “كاريوكى” الذى قام ببطولته مع منة فضالى وشريف مكاوى، وفيلم “ركلام”، وسيت كوم “بيت العيلة”، ومسلسل “الامام الغزالى”، ومسلسل “قلب الخطر”.

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