إيمان العاصي تنعى والدها برسالة مؤثرة: ادعوا لحبيبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجهت الفنانة المصرية إيمان العاصي، رسالة إلى والدها، الذي توفي الأربعاء، بعد صراع مع المرض، بنشر آخر صورة جمعتهما.

ونشرت إيمان صورة عبر حسابها على "أنستقرام"، وعلقت قائلة: "مع السلامة يا نور عيني، مع السلامة ياروح قلبي، هتوحشني يا بابا.. ادعوا لحبيبي".

ونعى عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والد إيمان العاصي، عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منهم الفنانة شيري عادل، والإعلامية رضوى الشربيني، والفنانة وفاء عامر، والمنتجة سارة الطباخ.



وكانت الفنانة شيري عادل، أعلنت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وفاة والد إيمان العاصي قائلة: "توفي والد صديقتي وأختي إيمان العاصي، البقاء لله ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة، ربنا يصبركو يا رب ويلهمها ويلهم آية وتوما والأسرة الصبر والسلوان".



