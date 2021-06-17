بوليت ترين.. كل ما تريد معرفته عن فيلم براد بيت وساندرا بولوك الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن صناع فيلم الأكشن والإثارة Bullet Train (بوليت ترين) موعد طرح الفيلم المنتظر أخيرًا، في 8 أبريل/ نيسان 2022.

فيلم "بوليت ترين" بطولة الفائزين بالأوسكار براد بيت وساندرا بولوك، وهذه هي المرة الأولى التي يتعاون فيها النجمان سويًا.

ويستعرض موقع "نيوز بايتس" الأمريكي، في التقرير التالي كل التفاصيل التي يحتاج الجمهور إلى معرفتها حول الفيلم القادم.



أبطال الفيلم





بالإضافة إلى براد بيت وساندرا بولوك، يتعاون نجوم كبار في الفيلم منهم: الممثلة والمغنية الفائزة بالأوسكار ليدي جاجا ومايكل شانون وجوي كينج وآرون تايلور جونسون، وإخراج ديفيد ليتش.

ونظرًا لأن الفيلم يتضمن نجوما كبار؛ من المتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا في دور العرض.

المقارنة بأفلام أخرى





فيلم "بوليت ترين" مقتبس من الرواية اليابانية Maria Beetle، وتتناول رحلة 5 قتلة على متن قطار سريع يكتشفون أن مهامهم تتضمن عاملا مشتركا.

وتتشابه قصة الفيلم مع أعمال أخرى، منها فيلم ساندرا بولوك الكلاسيكي Speed، والذي صدر عام 1994 وكان يدور على متن حافلة مسرعة، وفيلم الأكشن Non-Stop للنجم ليام نيسن.

مخرج العمل

سبق وقدم المخرج ديفيد ليتس أفلام حركة ناجحة منها: Deadpool 2 (ديدبول 2)، و John Wick (جون ويك)، لذلك يتوقع النقاد أن يسير هذا الفيلم على منوال أفلامه الناجحة السابقة.



