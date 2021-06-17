شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يعيد طرح "ما أقدر على بعده" على قناته بـ"يوتيوب".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد نجم الأغنية الشعبية حكيم، طرح أغنية له بعنوان "ما أقدر على بعده" على قناته الرسمية بـ"يوتيوب"، الأغنية من كلمات أمل الطائر، ألحان وليد عبد العظيم، مكساج هانى ثابت، ديجتال ماستر محمد صقر.

وكان حكيم قد أعاد تقديم أغنية "والله ولعب الهوا" للنجم أحمد عدوية على طريقة اللايف، وطرحها على قناته الرسمية على "يوتيوب" من كلمات حسن أبو عتمان، وألحان حسن أبو السعود .

الجدير بالذكر أن النجم حكيم قد قال إنه ما زال يتعلم من أحمد عدوية قواعد الفن الشعبى، وذلك خلال جلسة جمعتهما سويا، وقدما أغنية «عجيب يا واد يا بنج»، وأضاف حكيم: "أستاذى اللى لسه بتعلم منه لحد النهاردة اتشرفت بوجودى معاه واطمنت عليه، وهيفضل عدوية قيمة وقامة كبيرة فى الفن الشعبى، وأنا كنت قاعد جنبه باخد الدرس ربنا يديك الصحة ويطولنا فى عمرك يا أحسن فنان فى الدنيا".

يذكر أن المطرب حكيم يتعاون مع الشاعر صلاح مندى في أغنية جديدة بعنوان "كله راح" تحمل طابع الدراما الشعبية، والأغنية من ألحان هانى فاروق، وتوزيع ميدو مزيكا.

يشار أن آخر أعمال حكيم، هى أغنية "عدى الغزال" التي طرحها نهايات يناير الماضى، وهى من كلمات وألحان أحمد ناصر وإسلام كابونجا، توزيع إسلام ساسو، ميكساج أحمد جودة، ماسترينج أمير محروس، منتج فنى فايز عزيز.