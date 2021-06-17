صورة| محمد سيد بشير يكشف آثار اصطدام سيارته: "اتحركت لوحدها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف المؤلف محمد سيد بشير، عن تعرض سيارته الخاصة لحادث اصطدام غريب، بسيارتين خلال تواجدها أمام منزله، كاشفت عن آثار الاصطدام.

ونشر بشير، صورة من الحادث، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. عربيتي اتحركت من قدام البيت لوحدها تمامًا، وهي على وضع البريك بقالها يومين، وخبطت وحدة وعربيتين".

وأضاف: "حاجة غريبة جدًا ومش قادر أستوعبها، ومش قادر أقول غير الحمد والفضل لله، ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين..اللهم إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين".

جدير بالذكر أن محمد سيد بشير ينتظر طرح فيلمه السينمائي الجديد "العارف" بدور العرض يوم 14 يوليو المقبل.

العمل تم تصويره بين 6 دول، بينها: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا.

"العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.