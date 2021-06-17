صور وفيديو| دور العرض السينمائي تستعد لاستقبال فيلم "مش أنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان تامر حسني، عن استعدادات عدد من دور العرض السينمائي لاستقبال فيلمه الجديد "مش أنا" قبل طرحه جماهيريًا يوم 23 يونيو الجاري.

ونشر تامر، صورًا وفيديوهات من الاستعدادات، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "استعدادات السينمات في مصر والوطن العربي لطرح فيلم (مش أنا) المقرر عرضه إن شاء الله يوم ٢٣ يونيو الجاري".

فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، وحلا شيحة، وماجد الكدواني، ومحمد عبدالرحمن، وسوسن بدر، وإياد نصار، وشيرين، وغيرهم.

الفيلم من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق، ومدير تصوير مارك عوني، وهو أول تجربة إنتاجية لحسام حسني "شقيق تامر"، بالاشتراك مع شركة "سينرجي فيلمز".