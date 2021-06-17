"غزة مونامور" يفتتح الدورة الثالثة من عروض الأفلام المستقلة في الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يفتتح الفيلم الفلسطيني "غزة مونامور" للأخوين طرزان وعرب ناصر، والفائز بسبع جوائز دولية حتى الآن، فعاليات الدورة الثالثة من عروض الأفلام المستقلة CineMAS ، والتي تُقام في منارة السعديات في الإمارات يوم الأحد 20 يونيو.

ويُعرض الفيلم في الساعة السابعة، ويُقام له عرضاً آخر في اليوم نفسه الساعة 9 مساءً، وهذا العرض للاحتفال بالسينما الفلسطينية المستقلة.

منارة السعديات هي مساحة ثقافية غير هادفة للربح، وتعتبر أول مبنى يتم افتتاحه في جزيرة السعديات، والجزء الأول من منشآت المنطقة الثقافية في السعديات. وتستضيف منارة السعديات معارض وحلقات نقاشية وعروض سينمائية. أطلقت عروض الأفلام المستقلة CineMAS عام ٢٠١٩ وأقيم المهرجان عبر الانترنت في العام الماضي وتهدف لعرض الأفلام المستقلة وإقامة الحلقات النقاشية والورش.

وكان "غزة مونامور" هو مرشح فلسطين ضمن منافسات جوائز الأوسكار الأخيرة، وحصل مؤخراً على جائزة أفضل ممثل لصالح بطله سليم ضو من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، كما حصد عدة جوائز دولية خلال مسيرته، ومنها: جائزة اتحاد دعم السينما الاسيوية (نيتباك) من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، جائزة أفضل فيلم عربي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تنويه خاص من لجنة تحكيم المسابقات الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جائزة أفضل ممثل في مهرجان أنطاليا السينمائي، وجائزتي أفضل فيلم وأفضل سيناريو من مهرجان بلد الوليد السينمائي الدولي.

وحصل الفيلم على عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وشارك في عدة مهرجانات دولية ومن بينها مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي، مهرجان ستوكهولم السينمائي، مهرجان سالونيك السينمائي، ومهرجان زغرب السينمائي، واختير أيضاً للمشاركة في سوق برلين للإنتاج المشترك عام 2019.

أحداث الفيلم تدور في غزة، حيث عيسى الصياد الذي تجاوز الستين من عمره، ويخفي حبه لـ سهام التي تعمل خياطة في السوق، ويقرر في النهاية أن يتقدم لها، وفي إحدى رحلات الصيد يعلق في شبكته تمثالاً أثرياً لأبولو ويقوم بإخفائه في بيته، وتبدأ المشاكل حين تكتشف السلطات وجود هذا التمثال معه.

فيلم غزة مونامور من تأليف وإخراج الأخوين ناصر، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم هم سليم ضو، هيام عباس، ميساء عبدالهادي، جورج إسكندر، هيثم العمري، ومنال عوض، الفيلم من إنتاج شركة Les Films du Tambour الفرنسية، ويشارك في إنتاجه Riva Filmproduktion (ألمانيا)، ZDF/Das kleine Fernsehspiel بالتعاون مع ARTE (ألمانيا)، Ukbar Filmes (البرتغال)، مشروع صنع في فلسطين (فلسطين)، وJordan Pioneers.