بدء ندوة تكريم أحمد بدير بالدورة 22 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

بدأت، منذ قليل، ندوة تكريم الفنان القدير أحمد بدير، ضمن فعاليات الدورة 22 من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة.

يأتي ذلك عقب انتهاء ندوة الفنانة الكبيرة صفية العمري التي أدارها الناقد الفني طارق الشناوي.

مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي وتقام دورته الـ٢٢ هذا العام في الفترة من ١٦ وحتى ٢٢ يونيو الجاري تحت رئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا.

ويُقام هذا العام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف وجميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، إذ بدأت أولى دوراته في عام 1991.