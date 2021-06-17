دينا الشربيني: "ثانية واحدة" يعتبر تحديا بالنسبة لي.. واستمتعت بتقديم عمل كوميدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعربت الفنانة دينا الشربيني عن سعادتها بفيلمها الجديد "ثانية واحدة"، وبردود الأفعال التي جاءته بشأنه، منذ أن تم طرحه في دور العرض السينمائي، بالتزامن مع موسم عيد الفطر المبارك.

وقالت دينا في بيان صحفي، إنها أحبت العمل كونه مختلف عن السائد، ولا يشبه أي شخصية سبق وقدمتها، مضيفة "استمتعت بشدة في تقديم العمل الكوميدي، والذي يعتبر تحديًا بالنسبة لي، تابعت السوشيال ميديا ورأي الجمهور، وأسعدتني ردود الأفعال، فمهمة إضحاك الجمهور ليست سهلة، ولكن اكتملت في هذا الفيلم بسبب السيناريو والإخراج السلس، والإنتاج المتميز للسبكي، وبالطبع الفنان مصطفى خاطر أحد أشهر نجوم الكوميديا في الوقت الحالي".

ومؤخرًا نافست دينا الشربيني في موسم رمضان الماضي بمسلسل "قصر النيل"، والذي اعتمد على الإثارة والتشويق ومحاولة لحل ألغاز قضايا متفرقة، إخراج خالد مرعي، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، بطولة أحمد مجدي، ريهام عبدالغفور، صبري فواز، صلاح عبدالله، أحمد خالد صالح، محمود البزاوي.