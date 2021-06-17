شكرا لقرائتكم خبر عن فولة واتقسمت نصين.. الصور الأولى من زفاف كاميليا الدفراوى ابنة علا غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الفنانة علا غانم، بزفاف ابنتها كاميليا الدفراوى، على عبد الرحمن علاء رجب، فيما انتشرت صور ولقطات من التجهيزات الأولى للعروسة، قبل الحفل.

وكانت الفنانة علا غانم، عادت إلى القاهرة، بعد 4 أعوام من تواجدها فى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك للاحتفال بزواج ابنتها كاميليا.

وكانت الفنانة علا غانم، ظهرت يوم الإثنين الماضى، لأول مرة بعد غياب 4 سنوات عن الساحة الفنية، حيث سافرت إلى أمريكا للبقاء مع أسرتها هناك بعدما قدمت آخر أعمالها فيلم الفندق عام 2017، حيث ظهرت علا وهى تصفف شعرها، وقالت: "بقالى 4 سنين بعيد عن بلدى ورجعت عشان أظبط شعرى".





ومنذ عام 2017 لم تظهر الفنانة علا غانم فى أى عمل فنى، واقتصر ظهورها فقط على المناسبات العائلية وكل فترة تظهر مع ابنتيها فى أمريكا، وتساءل كل محبى الفنانة علا غانم هل اعتزلت الفن نهائيا وابتعدت عن الأضواء والشهرة، وتعيش مع ابنتيها فى أمريكا، أم أنها لم تتخذ هذه الخطوة الآن.



كاميليا ابنة علا غانم



كاميليا ابنة علا غانم (2)