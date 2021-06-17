شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى خليل فى جولة جاز عالمية بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الموسيقار يحيى خليل رائد موسيقى الجاز فى مصر حفلا على مسرح النافورة فى الثامنة مساء الأحد 20 يونيو بمصاحبة مجموعة من الموسيقيين من مختلف دول العالم هم اللبنانى أندريا سيجون (كونتر باص)، المصرى الكندى على عمر الفاروق (جيتار) الفرنسى سيزار بويشوس (ساكسفون)، البلغارية ديجايما (غناء - فيولينة)، الثنائى المصرى السورى دينا وغسان (عود) ولأول مرة الصوت الجديد الواعد جايدة الخولى، وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة باليوم العالمى للموسيقى حيث يتضمن البرنامج باقة مختارة من اشهر مؤلفات الجاز العالمية .

المعروف أن يحيى خليل أول من أدخل موسيقى الجاز إلى مصر والشرق الأوسط وأول من قام بمزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز، كما أنه طاف بأعماله معظم دول العالم وشارك فى العديد من المهرجانات الدولية، ونجح فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة من مختلف الفئات العمرية داخل مصر وخارجها، كما قدم حتى الآن أكثر من 5 آلاف حفل فى 200 مدينة حول العالم.