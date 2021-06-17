شكرا لقرائتكم خبر عن رامى رضوان: اللهم تقبل دعاء كل من ختم القرآن لشفاء دلال عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الإعلامى رامى رضوان، الدعاء بالشفاء لحماته الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، التى تخضع حاليا للعلاج والرعاية الصحية فى أحد المستشفيات، مقدما الشكر لكل من ختم القرآن الكريم من أجل شفائها وكل من تكرم بعمل عمرة باسمها.



ونشر رضوان، صورة جديدة للفنانة دلال عبد العزيز، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "اللهم اكتب لها شفاءً عاجلا لا يغادر سقما يا رب، اللهم تقبل دعاء كل من دعا لها وكل من ختم القرآن الكريم من أجل شفائها وكل من تكرم بعمل عمره باسمها، اللهم اشفها واشف كل مريض يا رب".



وما زالت الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، تعانى من تبعات فيروس كورونا، حيث ترقد حاليا داخل أحد المستشفيات، وأكدت عدة مصادر مقربة من الفنانة أنها حالتها فى تحسن ولكن بشكل بطيء، بالإضافة إلى ذلك لم تعلم الفنانة حتى الآن خبر وفاة زوجها الفنان الراحل سمير غانم، خوفا عليها من تدهور حالتها.

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم، كشفت فى وقت سابق من الأيام الماضية، عن الوضع الصحى لوالدتها دلال عبد العزيز، التى تخضع حالياً لرعاية صحية داخل أحد المستشفيات، وكتبت بوست عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، قائلة: "والله العظيم دعاؤكم هو اللى بيصبرنا ومخلينا نقدر نقف على رجلينا عشان نساعد ماما، هى لسة فى العناية المركزة وماتعرفش حاجة عن بابا، حالتها لسة ما تسمحش إننا نقول لها خبر زى ده، شكرا جدا ربنا يخليكم لينا ويرحم بابا ويصبرنا على فراقه ويشفى ماما يا رب".

يشار إلى أن دلال عبد العزيز، أصيبت بفيروس كورونا فى مطلع مايو الماضى، ونقلت إلى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية وشعورها بضيق فى التنفس مما لزم الأمر لتكون تحت أجهزة التنفس، حيث اكتشفت إصابتها بفيروس كورونا، ورغم سلبية مسحتها حاليا إلا أنها تعانى من آثار الإصابة بكورونا على الرئتين.