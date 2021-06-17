ابنة مايكل جاكسون تكشف عن موقف عائلتها من ميولها الجنسية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت باريس جاكسون، ابنة نجم البوب الراحل مايكل جاكسون، أن الانفتاح على بعض أفراد عائلتها بشأن حياتها الجنسية كان صعباً عليها بسبب تعلّقهم بمعتقداتهم ودينهم.

وتحدثت باريس جاكسون، البالغة من العمر 23 عاماً، على Facebook Watch عبر برنامج Red Table Talk، أنها أخبرت عائلتها في سنّ 14 عاماً بأنّها مثلية جنسياً، لكن وجد البعض صعوبة في تقبل الموضوع أكثر من الآخرين.

وفي الواقع، فإن معظم أفراد عائلة جاكسون هم من شهود يهوه.

وفسّرت جاكسون موقفها مع عائلتها قائلةً: “لقد وصلت الآن إلى نقطة معينة حيث أكنّ الحب والاحترام لعائلتي، ومعتقداتهم، وثقافتهم، ودينهم، وإذا كنت أتوقع منهم أن يضعوا ذلك جانباً فقط حتى أشعر بالقبول، فإن التوقعات تؤدي إلى الاستياء دائماً”.

وأضافت “طالما أنني أعيش حياة مليئة بالحب والخدمة والصدق ولا أؤذي الآخرين، أعتقد أنني سأكون على ما يرام”.