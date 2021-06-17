حسين الجسمي “فوق”.. قريبًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد النجم الإماراتي حسين الجسمي لطرح أغنية جديدة بعنوان “فوق” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وأعلن “الجسمي” عن قرب صدور أغنية “فوق” من خلال صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي، إذ نشر مقطعًا من الأغنية وعلّق عليه بكلمة “قريبًا”.

نفيد بالذكر أن حسين الجسمي أصدر مؤخرًا أغنيتين جديدتين، الأغنية الأولى بعنوان “إدخلي عمري”، كلمات العالية وألحان يوم وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ.

أمّا الأغنية الثانية بعنوان “كنز النوادر” من كلمات جاسم السويدي، وألحان أحمد برهان، وتوزيع جاسم، وأهداءها إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أمّ الإمارات).