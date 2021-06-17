محمد عساف يحصد الملايين في “قصص عن فلسطين”.. و”المفاجأت لسا ما خلصت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّر النجم الفلسطيني محمد عساف عن سعادته بالتفاعل الكبير الذي لاقته الأغنيات التي أصدرها حتى الآن من ألبومه الوطني الجديد “قصص عن فلسطين”.

واحتفل محبوب العرب مع متابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي بتحقيق أغنيات “بحرك غزة”، و”بنات بلادنا”، وجينالك يا فلسطين” أكثر من 3 ملايين مشاهدة على قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

ونشر محمد عساف تصميمًا لصورة من جلسة تصوير غلاف ألبوم “قصص عن فلسطين” طبعت عليها عبارة “3 ملايين مشاهدة”، وعلّق عليها قائلًا: “من بحرك غزة ومن بنات بلادنا جينالك يا فلسطين لنسمع صوتنا ونحكي الحكاية. من صميم القلب مليون شكراً لكم علي دعمكم المتواصل. المفاجأت لسا ما خلصت…موعدنا مع أغنية وقصة جديدة من قصص بلادي فلسطين”.

ألبوم “قصص عن فلسطين” يتضمن 7 أغنيات جميعها عن فلسطين وأهلها ومدنها وقراها، يحكي من خلالها محمد عساف رسائل حب لأهل فلسطين وشعبها الطيب.

الجدير ذكره أن ألبوم “قصص عن فلسطين” تأجل صدوره لأكثر من مرة نظرًا لما شهدته فلسطين من أحداث مؤلمة في الفترة الأخيرة.