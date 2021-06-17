منة شلبي تستقطب الجمهور في “ليه لأ 2″… تفاصيل جديدة وقضية شائكة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عرضت منصة “شاهد VIP” مسلسل “ليه لأ 2” الذي تؤدي بطولته الفنانة منة شلبي، ويعتبر امتداداً للجزء الأول الذي قدمته الممثلة أمينة خليل منذ فترة وحظي بنجاح كبير.

وعندما أعلن عن غياب أمينة خليل بطلة الجزء الأول، شعر الجمهور بالحزن وذلك لارتباطهم الشديد بها وبتقديمها الشخصية خلال العمل.

ولكن سرعان ما تغيرت آراؤهم بعد عرض الحلقات الأولى من الجزء الثاني، بعدما لمسوا أنّ العمل يأتي بتفاصيل جديدة وقضية شائكة.

وأشاد عدد كبير من محبي العمل ومتابعيه، بالفكرة لأنها تهم النساء، حيث تجسّد شلبي فكرة تبني فتاة غير متزوجة طفلاً، وظهر ارتباكها وعدم قدرتها على التصرف، في الحلقات الأولى.

كما تستعرض الصعوبات التي تواجهها إلى جانب علاقتها مع الطفل، إضافة إلى قضايا خاصة بالفتيات والمرأة بشكل عام.ويؤدي بطولته إلى جانب منة شلبي، أحمد حاتم ومراد مكرم ومها أبو عوف، سارة عبد الرحمن، من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم وسيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين وإخراج مريم أبوعوف.

كما خطفت منى ابنة الفنان أحمد زاهر الأنظار بمشاركتها في العمل، وبعد ظهورها في المشاهد بأداء جميل وبسيط وعفوي، علق البعض على أن عائلة الفنان المصري كلها موهوبة ولديهم حب للفن.