بوراك اوزجفيت في رسالة لابنه كاران: “كن أنيقاً ليس في لبسك فقط”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّه الممثل التركي بوراك اوزجفيت رسالة مؤثرة لابنه كاران قال فيها: “كاراني، ابني العزيز، سأعطيك هدية جميلة لترتديها في المستقبل، بدلتك الرسمية الأولى”.

وأضاف: “كن دائماً أنيقاً ليس في لبسك فقط، بل في تصرفاتك أيضاً ولتكن هذه نصيحة أب مني لك، سأخفي هذه البدلة حتى يصبح عمرك 18 عاماً، إن شاء الله عندما يأتي هذا اليوم سنفتح هذه الهدية معاً، ابني العزيز روحي أحبك كثيراً”.

وكانت التقطت عدسات الصحافة الزوجين بوراك وفهرية برفقة ابنهما كاران في أحد المراكز التجارية، وتحدثت فهرية عن ميل كاران للعب بالكتب، فيما طلب منه والده بوراك التلويح بيده للصحافيين.