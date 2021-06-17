أليكس رودريغيز يثير إشاعات ارتباطه بـ كاتي هولمز بعدما شوهد يغادر المبنى الذي تسكن فيه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بينما تواصل جينيفر لوبيز قضاء بعض الوقت مع حبيبها السابق بن أفليك، يبدو أنّ خطيبها السابق أليكس رودريغيز يحاول المضي قدماً أيضاً.

وشوهد لاعب البيسبول السابق يزور شققاً في منطقة راقية في مدينة نيويورك خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث يقال إنه يبحث عن شقة جديدة بعد انفصاله عن النجمة العالمية.

وصادف أن أحد مباني مانهاتن التي زارها هو العنوان الحصري الذي تعيش فيه كاتي هولمز مع ابنتها سوري كروز.

وبات أليكس عازباً منذ نيسان (أبريل) منذ فسخ خطبطه مع لوبيز، بينما انفصلت كاتي مؤخراً عن صاحب سلسلة المطعم إيميليو فيتولو الابن.

لكن مصدراً أكد أن أليكس وكاتي لم يلتقيا ابداً، بحسب ما جاء في موقع “الميرور” البريطاني.

وقال المصدر: “أليكس يزور الكثير من الشقق بحثاً عن الشقة الأنسب له، حتى أنه لم يدرك أنه زار المبنى الذي تسكن فيه كاتي. لم يلتقِ بها أبداً”.

وبينما يواصل أليكس البحث عن منزل جديد مثالي، كانت جينيفر منشغلة في إعادة إحياء علاقتها الرومانسية مع حبيبها السابق بن أفليك. إذ تم تصوير الزوجين وهما يتبادلان قبلة خلال العشاء في أحد المطاعم في منطقة ماليبو، بكاليفورنيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.