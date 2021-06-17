بعد لقائها براد بيت في نهاية الأسبوع.. أنجيلينا جولي تأخذ ابنها لزيارته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: باتت أنجلينا جولي (46 عاماً) تمضي الكثير من الوقت في منزل زوجها السابق جوني لي ميلر (48 عاماً)، حيث شوهدت النجمة الفائزة بجائزة أوسكار، يوم الثلثاء وهي تتجه إلى مبنى ميلر السكني في بروكلين للمرة الثانية هذا الأسبوع بصحبة ابنها باكس (17 عاماً).

وتمت مرافقة الأم وابنها من قبل حارس أمنهما وقيل إنهما أمضيا حوالي ساعة داخل المبنى حيث يعيش جوني لي ميلر، بحسب ما أفاد موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

واجتمعت أنجلينا التي احتفلت مؤخراً بعيد ميلادها مع جوني في لقاء حميم خلال عطلة نهاية الأسبوع لتناول العشاء والمشروبات.

وشوهدت أنجلينا تصل إلى المبنى الذي يسكن فيه زوجها البريطاني السابق ليلة الجمعة وهي تحمل فقط حقيبتها وزجاجة نبيذ فاخرة.

وعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاثة عقود على انتهاء علاقتهما الزوجية بشكل قانوني، يبدو أن الثنائي لا يزال مقرّباً.

وتزوجت الممثلة من جوني بين عامي 1996 و 1998 ووقّعا على وثيقة زواجهما بنقطة من دمهما في ذلك الوقت ولكنهما انفصلا بعد 18 شهراً فقط، بينما لم يتم إنهاء معاملات طلاقهما حتى عام 1999.

وتتشارك جولي تربية ابنها باكس مع زوجها السابق براد بيت ولديهما خمسة أولاد آخرين معاً ويخوضن الثنائي السابق الشهير معركة حضانة محتدمة منذ سنوات عدّة.