تسريبات "ماتريكس 4".. مقزز بشكل غير متوقع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مر 22 عامًا على طرح آخر أجزاء سلسلة الخيال العلمي Matrix (ماتريكس)، والآن ينتظر عشاق السلسلة طرح جزء جديد بعد طول غياب.

ومن المتوقع أن يحمل الجزء الرابع من السلسلة عنوان: Matrix Resurrections (ماتريكس البعث).

ووفقًا لموقع "شورت ليست" الأمريكي، نقل عدد من الصحفيين والنقاد السينمائيين عن ديفيد مانينج، مستخدم بموقع تويتر، رد فعل مشاهدة الفيلم المرتقب.

وكان "مانينج" أول من سرب عنوان ماتريكس 4، موضحًا أنه سيطلق عليه اسم "ماتريكس البعث"، وهو ما ثبت صحته لاحقًا.





وقال مانينج، إنه شاهد ماتريكس 4، وإن الفيلم سيكون مثيرا للتقزز بعض الشيء، ولكنه مضحكا بشكل غير متوقع وأكثر طموحًا عما نظن، لذلك يرى أن من يحبون السلسلة سيستمتعون بمشاهدته.

وأوضح، أن الفيلم يشبه أحداث Cloud Atlas "كلاود أتلس"، وهو شيء منطقي نظرًا لقيام المؤلف ديفيد ميتشل بكتابة سيناريو العملين.

ويدور فيلم "كلاود أتلس" حول تأثير أفعال الماضي على الحاضر والمستقبل، وكيف تشكلت حياة شخص من الشر إلى البطولة بشكل غريب.





فيلم "ماتريكس 4" بطولة كيانو ريفز وبريانكا شوبرا، وإخراج لانا واتشوسكي، ومن المتوقع طرح الفيلم في 22 ديسمبر/كانون الأول في دور العرض، وعلى شبكة البث HBO ماكس.

وذكر الموقع، أنه في حالة صدق تصريحات "مانينج" سيكون من المثير للاهتمام رؤية الجزء الرابع وكيف سيجلب صناع الفيلم الأبطال الذين رحلوا في الجزء الثالث.



