شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سرحان: جلست مع الشيخ على جمعة أثناء كتابة الاختيار2 لدقة الأمور الدينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق مسلسل "الاختيار 2"، والذى عرض خلال موسم رمضان الماضى، نجاحا كبيرا للغاية، سواء على المستوى الجماهيرى أو النقدى، لما يتضمنه المسلسل من حكايات وبطولات لرجال الشرطة والجيش المصرى، معظمها بطولات تعايش معها المصريين على مدار السنوات الماضية، فضلا عن إحتواء المسلسل عن مجموعة كبيرة النجوم الذين يتمتعون بقدر كبير من الموهبة والجماهيرية فى مقدمتهم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

”الخليج 365” حرص على تكريم مؤلف العمل هانى سرحان في ندوة فنية عقدها مع قسم الفن، تحدث خلالها عن كواليس كتابته للمسلسل على مدار 9 أشهر، وأصعب المشاهد التي كتبها، والتعاون مع نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى، وتفاصيل أخرى كثيرة تضمنتها الندوة، منها:

"الاختيار 2" تجربة صعبة وتحمل مشاهد واقعية وأحداث عاصرها الجمهور لا تقبل التأويل، فكيف بدأت التحضير له؟

من وقت عرض الجزء الأول من مسلسل "الاختيار" والعمل كان عاجبنى جدا وكان نفسى أكتب تجربة مشابهة له ومتحمس جدا لذلك، والحمد لله سعيد جدا إنهم اختارونى لكتابة الجزء الثانى وبالرغم من سعادتى، إلا أنها كانت مسئولية كبيرة جدا لأنه عمل مهم جدا يعيش للتاريخ وتحمست جدا لكتابته، وبدأت الشغل على أكثر من محور، ففي البداية كنت بشتغل على الملف نفسه واشتغلت على الكتب التي لها علاقة بالقضايا التي سنتحدث عنها سواء الفكر الإرهابى أو الأحداث السياسية والاجتماعية التي مرت على مصر خلال السبع سنوات الماضية.

ما المحاور التي عملت عليها أثناء كتابة "الاختيار 2"؟

قرأت العديد من التحقيقات الصحفية وشاهدت فيديوهات وبرامج توك شو كثيرة، وكمان تشرفت بمقابلة الدكتور على جمعة، وجلست معه وأهدانى كتب كثيرا اشتغلت عليها ورجعت له في بعض الأمور الدينية، بسبب استدعاء بعض المشاهد لذلك، مثل مشهد الإرهابى الليبي المتهم في حادث الواحات والحديث بينه وبين يوسف الرفاعى "أحمد مكى" عقب إلقاء القبض عليه، فكان مهم جدا أرجع للدكتور على جمعة للتأكد من صحة شرعية الكلام من ناحية الدين.

وكرم ”الخليج 365” المؤلف والسيناريست هانى سرحان، بعد نجاح مسلسل "الاختيار 2" الذى عرض طوال شهر رمضان الماضى، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا للغاية، وكان في استقبال المؤلف هانى سرحان الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن.

وأهدى له الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365، درع المؤسسة تقديرًا للنجاح الذى حققه بمسلسل "الاختيار 2".