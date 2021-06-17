شكرا لقرائتكم خبر عن "ماما حامل" يحصد 2 مليون و600 ألف جنيه إيرادات بعد أسبوعين من طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطت إيرادات فيلم "ماما حامل" 2 مليون و600 ألف جنيه فى شباك التذاكر، وذلك بعد أسبوعين من طرحه فى دور العرض السينمائية، حيث انطلق يوم الأربعاء 2 يونيو الجارى، محققاً فى أسبوعه الأول مليون و400 ألف جنيه، وأسبوعه الثانى مليون و200 ألف جنيه.

فيلم "ماما حامل" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم، وبطولة ليلى علوى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام نانسى صلاح، هدى الاتربى، سليمان عيد، شريف دسوقى، هدى مجد، إيمان السيد، بدرية طلبة وياسمين كساب علاء زينهم، محمد أوتاكا وعدد آخر من الفنانين.

"ماما حامل" إنتاج شركات سينرجى فيلمز، ونيو سينشرى، ومصر العالمية، وماجيك بينز، وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول أسرة ليلى علوى المتزوجة من بيومى فؤاد ولديهما ابنان هما حمدي الميرغنى ومحمد سلام أحدهما طبيب والآخر مخرج إعلانات لا يريدان خوض تجربة الزواج رغم محاولات والديهما، ثم تفاجأ الأسرة بحمل ليلى علوى.

الفيلم يعيد ليلى علوى إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمها فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" عام 2016 مع المخرج يسرى نصر الله وشارك في بطولته منة شلبى، باسم سمرة، صابرين، محمد فراج، أحمد داود، أنعام سالوسة، محمد الشرنوبى، عارفة عبد الرسول، صبرى عبد المنعم، علاء زينهم.