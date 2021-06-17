شكرا لقرائتكم خبر عن بوسترات فيلم تامر حسنى "مش أنا" فى دور العرض قبل 5 أيام من طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 5 أيام تفصلنا عن طرح فيلم "مش أنا" للنجم تامر حسنى بدور العرض، وهو العمل الذى ينتظره قطاع كبير من الجمهور، منذ أعلن عن موعد عرضه مؤخراً قبل أيام عبر حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، حينما نشر بوستر العمل، وهو البوستر الذى بات يزين دور العرض قبل طرح الفيلم مثلما يظهر خلال مجموعة من الصور له في الآونة الأخيرة.



فيلم مش انا لـ تامر حسني

وكان النجم تامر حسنى قد أعلن عن موعد عرض فيلمه الجديد "مش أنا" فى جميع دور العرض، وكتب عبر حسابه على إنستجرام، قائلا "23 يونيو بجميع دور العرض الفيلم جمهور عام".



فيلم مش انا

من ناحية أخرى كان قد تخطى برومو فيلم "مش أنا" للنجم تامر حسنى 12 مليون مشاهدة على موقع يويتوب، حيث ظهر به تامر بشكل مختلف لفت انتباه الجميع، وكان قد تصدر البرومو مؤخرا مؤشرات البحث.



فيلم مش انا

وتدور قصة فيلم "مش أنا" حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".



صورة لـ تامر حسني أمام بوستر الفيلم

فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.