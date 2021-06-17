شكرا لقرائتكم خبر عن نيكولاس خورى بندوة فيلمه "مدينة وامرأة": بيروت دائمًا فى حالة دمار وعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام، اليوم الأربعاء، مهرجان الإسماعيلية فى دورته الـ22 ندوة بعنوان "مدينة وامرأة" وذلك بحضور المخرج اللبنانى نيكولا خورى وأدار الندوة الناقدة ناهد نصر، وحضر عددا كبيرا من عشاق السينما والنقاد من بينهم صفاء الليثي، ماجدة موريس، مجدي الطيب، حنان أبو الضياء.

قال المخرج نيكولا أثناء الندوة التى أقيمت فى قصر الثقافة إن سيناريو فيلم "مدينة وامرأة" للشاعرة الفرنسية التى كتبته بعد الحرب الأهلية اللبنانية في التسعينيات نص عن الحالة التي وقعت فيها المدينة التي هجرها سكانها آنذاك.

وأكد المخرج أن مدينة بيروت دائمًا في حالة دمار وعمار لذلك دائما يوجد بريق أمل لدينا، وجاء هذا من خلال مشهد السلحفاة التي ظهرت أثناء المشهد لتعبر عن الحالة التي يعيشها الشعب اللبناني بعد كل خراب ودمار من خلال إبتسامة البطلة التي تجسد بيروت.

وأوضح أن بيروت الآن معزولة بسبب الدمار والخراب التي حل بها ولكن العمل يلعب على إحساس الشعب بوطنه وكأنها امرأة شاخت، وعن سؤال أحد الحاضرين عن اختياره للمراة لتجسيد بيروت فقال إن المرأة مرتبطة بالجمال والجمال مرتبط بالمدينة لذلك مازالت بيروت امرأة جميلة.

وكشف المخرج عن اختياره للنص لأنه يعبر عن الحالة رغم مرور ثلاثين عاما علي وقوع الحرب واختتم حديثه قائلا: يوجد دائما بريق أمل.

يذكر أن مهرجان الاسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست" محمد الباسوسي" وتقام دورتة الـ22 هذا العام في الفترة من 16 حتي 22 يونيو الجارى تحت رئاسة الناقد السينمائى" عصام زكريا".



نيكولاس خورى (1)



نيكولاس خورى



نيكولاس خورى