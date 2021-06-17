شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة رجاء الجداوى: عمرى ما فكرت أمثل وبعد وفاة ماما أتعرض عليا كتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت أميرة ابنة الفنانة الكبيرة الراحلة رجاء الجداوى عن سعادتها بتكريم والدتها من مهرجان الإسماعيلية، خلال لقائها مع الزميل على الكشوطى، على تلفزيون الخليج 365، على هامش فعاليات مهرجان الإسماعيلية.

وقالت أميرة: "يوم مهم جدا وسعيد ليا تكريم أمى فى مهرجان الإسماعيلية بوجود هذه النخبة من الفنانين والنقاد وتكريم من البلد اللى أمى اتولدت فيها، وأمى كانت صاحبة واجب وحبيبة الجميع والمردود ده كله باين ليا دلوقتى من حفاوة الاستقبال، وكله بيعاملنى بحب واحتواء واهتمام، وماما كان عندها رضى داخلى، وعمرى ما فكرت أدخل الفن وأشارك فى أعمال فنية وبعد وفاة ماما اتعرض عليا كتير أوى".

وكرم مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة الذى يقيمه المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسى، والذى تنطلق دورته الـ22 برئاسة الناقد السينمائى عصام زكريا، اسم الفنانة رجاء الجداوى باعتبارها ابنة الإسماعيلية وصاحبة رصيد سينمائى مشرف، وتسلم الدرع أمير مختار ابنة الراحلة والتى عبرت والدموع فى عينيها، عن سعادتها بالتكريم وقالت إن رجاء ولدت فى الإسماعيلية وتوفيت بها وكانت تشعر أنها سترحل فى الإسماعيلية بعدما جاءت للعلاج من كورونا.

قدمت رجاء الجداوى العديد من الأفلام منها "دعاء الكروان"المأخوذ عن قصة لعميد الأدب العربى طه حسين، وأمام فاتن حمامة وأحمد مظهر، وفيلم "إشاعة حب" مع عمر الشريف ويوسف وهبى وسعاد حسنى، وثم توالت أعمالها منها "زائر الفجر" و"ليتنى ما عرفت الحب" و"موعد على العشاء" و"بريق عينيك" و"حدوتة مصرية" و"أيام فى الحلال" و"الوحل" و"ثمن الغربة"، و"العقرب" و"البية البواب" و"أنا مش معاهم" و"بنات العم" و"من 30 سنة" و"سهر الليالي" و"أنت عمري" و"فيلم ثقافي" و"تيمور وشفيقة".

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومى للسينما سنويا بمحافظة الإسماعيلية، ويقام هذا العام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف وجميع المشاركين بالمهرجان.

يعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وأول المهرجانات العربية التى تتخصص فى الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته فى عام 1991.