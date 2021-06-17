رامي رضوان يطلب من الجمهور الدعاء لدلال عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طالب الإعلامي رامي رضوان، الجمهور بالدعاء للفنانة دلال عبدالعزيز والدة زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، حيث تتواجد "دلال" في العناية المركزة منذ ما يقرب من 50 يومًا، إثر إصابتها بفيروس كورونا المُستجد.

ونشر رامي، صورة "دلال" عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "اللهم أكتب لها شفاءً عاجلاً لا يُغادر سقمًا يا رب.. اللهم تقبل دعاء كل من دعا لها وكل من ختم القرآن الكريم من أجل شفائها وكل من تكرم بعمل عمره بإسمها.. اللهم اشفها واشف كل مريض يا رب".

وكان الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، كشف مؤخرا تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز.

وقال "حسني" خلال لقائه ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المعروض على شاشة cbc، إن معلوماته عن دلال عبدالعزيز، أنها ما زالت تحتاج إلى أكسجين، وتمنى لها الشفاء العاجل.

وغابت الفنانة دلال عبدالعزيز عن جنازة زوجها الفنان سمير غانم والذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي، وشيعت جنازته الجمعة 21 مايو، من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.